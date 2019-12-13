Депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич выступила с важным заявлением. Она утверждает, что у военного медика Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, есть алиби. Об этом она сообщила в Facebook и добавила справку об участии Дугарь в АТО.

"Вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугар", - написала депутат.

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Она подчеркнула, что на фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО в момент убийства журналиста Павла Шеремета.

"Доказательства, предоставленные по Яне абсурдные даже по своей сути, и притянуты за уши", - добавила Зинкевич.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.