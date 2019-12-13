В пятницу, 13 декабря будут избирать меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко. Мужчине вручили подозрение накануне, 12 декабря. Об этом сообщает адвокат Маси Найем.

"Его повезли на Богомольца. Там его будут держать до тех пор, пока не определят меру пресечения. Дальше уже все будет известно завтра, когда будут избирать меру пресечения. Там же, видимо, будет сказано прокурорами, в чем именно его подозревают, детализировано...Скорее всего будут просить содержание под стражей", - рассказал он.

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По словам Найема, вероятно, это произойдет в Печерском суде. Точное время пока неизвестно. Каждому из 5-ти подозреваемых будут отдельно выбирать меру пресечения.

Он добавил, во время обыска в квартире Антоненко искали что-либо, что может указывать на причастность к преступлению. Само ходатайство о мере пресечения прокуроры пока не подали.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военнослужащий, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.