В пятницу утром, 6 декабря, в Киеве поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На место были направлены экстренные службы города, сообщает "Информатор".

Отмечается, что вызов поступил около 05:20.

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Правоохранители проводят проверку помещений.

Аноним заявил, что взрывчатка находится в здании центрального вокзала. Никаких подробностей он не сообщил. На месте работают полицейские, а также дежурят спасатели и медики.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.