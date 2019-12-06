В Киеве "заминировали" центральный вокзал [ Редактировать ]
В пятницу утром, 6 декабря, в Киеве поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На место были направлены экстренные службы города, сообщает "Информатор".
Отмечается, что вызов поступил около 05:20.
Правоохранители проводят проверку помещений.
Аноним заявил, что взрывчатка находится в здании центрального вокзала. Никаких подробностей он не сообщил. На месте работают полицейские, а также дежурят спасатели и медики.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.
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