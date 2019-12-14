Сегодня вся Украина отдает дань уважения героизму и самоотверженности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Этот день напоминает нам о том, что преодоление последствий одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества далось ценой жизни и здоровья десятков тысяч людей, перед которыми мы в неоплатном долгу.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность всем героям-ликвидаторам! Вечная память тем, кого сегодня уже нет с нами. Ваш героизм – бесценен!

К сожалению, нынешняя украинская власть предпочитает не вспоминать о нуждах героев, боровшихся с последствиями атомной катастрофы. Медицинское, пенсионное, социальное обеспечение ликвидаторов аварии на ЧАЭС ухудшается.

Льготы и социальные гарантии, отобранные у чернобыльцев в декабре 2014 г., были восстановлены решением Конституционного Суда в июле 2018-го. Однако для нынешнего парламентского большинства и Кабмина решения суда остаются не более чем пустым звуком. В Госбюджете на 2020 год финансирование под восстановленные судом льготы и гарантии чернобыльцам не предусмотрено. Позорное и противозаконное нарушение социальных прав ликвидаторов аварии на ЧАЭС продолжается.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует восстановления справедливости в отношении ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Мы призываем парламент безотлагательно внести изменения в Государственный бюджет в соответствии с решениями Конституционного Суда. Мы требуем обеспечить социальную защиту тем, кто не щадя себя боролся за жизнь и здоровье будущих поколений.

Украина будет ответственным и социально справедливым государством, которое защищает права граждан, помнит и чтит своих героев! Политике нищеты, издевательств и ограничений будет положен конец. Вместе мы этого добьемся!