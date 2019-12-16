Тим часом у США черговий скандал, але цього разу не стосовно "української справи". Трамп вимагає вибачень від силовиків, які, як з'ясувалося, стежили за його передвиборним штабом. Хто ж тримав Трампа "під ковпаком"? І чи мали право? Дмитро Анопченко про деталі цієї "шпигунської історії".

Коли на початку американських президентських перегонів, ще 2016, Дональд Трамп заявляв, що за його передвиборчим штабом стежили (та ще й Обаму в цьому звинуватив) багато хто не повірив. Мовляв, коли таке було востаннє в історії країни тут, у готелі "вотерґейт", то скандал призвів до імпічменту президента, Ніксон позбувся крісла в Білому домі. Хто при здоровому глузді вдруге на таке зважиться? Але тепер з'ясувалося - президент якщо й перебільшував, то не набагато.

Тому Трамп зараз і роздратований, і водночас (пам'ятаючи про популярне в Америці висловлювання - "все піар, крім некролога") намагається взяти із цієї ситуації максимум. Від Джеймса Комі чиновника, який у той період очолював ФБР, а за Трампа його відправили у відставку, вимагає особистих вибачень.

"Тепер Комі визнає, що не мав рації. Але він робить це тільки тому, що його спіймали на гарячому. Насправді його викрили ще давно. Тож які наслідки його незаконної поведінки? Це можуть бути роки ув'язнення? Де вибачення переді мною та іншими, Джиме? "

- написав президент на своїй сторінці у Твіттері.

Комі й справді довго заперечував, але тепер визнав - мовляв, не все було чисто. Але нібито ненавмисно. Щоб достукатися до президента і його прихильників, екс-директор Фбр навіть на ефір консервативного Fox News прийшов, де спробував списати все на бюрократичні помилки.

"Я занадто покладався на процедури, які ФБР і Мін'юст формували понад 20 років. Я вважав їх досить надійними", - говорить Джеймс Комі, директор ФБР (2013-2017).

Комі готовий визнати "недоліки" і навіть "недбалість", але умисність заперечує категорично.

ФБР звинуватили в зраді, у незаконному стеженні, у нелегальному прослуховуванні Трампа. У тому, що розслідування проводили без підстав, а проти президента була кримінальна змова. Але ж це все нісенітниця!

Усі ці обставини були предметом відразу трьох паралельних розслідувань у Міністерстві юстиції країни. Де наприкінці минулого тижня підтвердили - ФБР справді "припустилося помилок", коли у 2016 на підставі Закону про спостереження за іноземною розвідкою - стежила за радником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем. Його підозрювали у змові з Москвою і наглядаючи за однією людиною, по суті, отримали доступ до всієї внутрішньої інформації про те, що відбувалося в Трамп-Тауер у Нью-Йорку, в штаб-квартирі кандидата, у перемогу якого ніхто тоді не вірив. Під час розслідування нарахували 17 випадків, коли агенти ФБР стежили, порушуючи правила (зокрема, не отримавши на це санкції). Ось тільки "політичну мотивацію" в їхніх діях не виявили.

Але Трамп частково сам вірить у "теорію змови", частково йому вигідно в це вірити. Адже кожен такий випадок дає йому можливість набирати бали в очах виборців. Мовляв, "подивіться за мною навіть спецслужби незаконно стежили так дуже демократи не хотіли моєї перемоги.

Ось і тепер не хочуть"! Частково це знаходить відгук серед людей. Але, судячи з усього, знайти докази, що вести стеження розпорядилися в оточенні Обами команді Трампа так і не вдасться. А отже і Уотергейтський скандал так і залишиться єдиним таким епізодом в історії країни.