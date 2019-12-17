Депутати розпочали останній робочий тиждень цього року. І працювати налаштовані - у посиленому режимі. На порядку денному виборчий кодекс, закон про Тимчасові слідчі комісії, державне фінансування "Пласту". Крім того, обранці хочуть повернутися до питання ринку землі, легалізації грального бізнесу і навіть депутатської недоторканності. Чи вдасться заплановане? Спробуємо з'ясувати це у Ксенії Барвіненко, вона зараз працює у Верховній Раді. Ксеніє, вітаю, тобі слово.

Вітаю, Олександре. Зняття недоторканності нардепи називають чи не головним законопроектом Цього Сесійного Тижня. Втім деякі фракції впевнені - ініціатива, що стоїть на порядку денному лише робить обранців ще більше недоторканними. Депутати залишили норми, за якими кримінальне провадження щодо нардепа може розпочати виключно генеральний прокурор. Це означає, що початок справи щодо будь-якого злочину депутата буде залежати від бажання глави ГПУ. Хоча за чинними нормативами будь-який слідчий чи прокурор може розпочати справу щодо нардепа. В провладній фракцій ці звинувачення очікувано відкидають.

"Цей законопроект також встановлює нову європейську форму індомнітету, яким депутатська політична діяльність може мати місце не лише в залі парламенту, але і за його межами. Хочу спростувати деякі міфи, які тут поширюють окремі народні депутати про ускладенення процедури притягнення до відповідальності - хочу нагадати їм і попросити уважно читати кримінально-процесуальний кодекс, а саме ст. 214 за якою реєстрація кримінального провадження в ЄРДР не є привілеєм генерального прокурора, слідчого, а є обов'язком", - говорить Галина Янченко, депутат від "Слуги народу".

А тим часом під стінами парламенту мітингують аграрії. Вони вимагають продовжити мораторій на продаж землі та скасувати вже проголосований в першому читанні законопроект про земельну реформу. До законопроекту близько п'яти тисяч поправок, тож шансів на те що він з'явитися на голосуванні до нового року майже немає. Адже профільний комітет не встигне опрацювати всі зауваження нардепів

"Ми хочем сьогодні почути профільний комітет, який довгий час не здатен прситупити до розгляду поправок, яких сьогодні є достатьно багато. Ми хочем побачити, які є запобіжники щодо продажу землі, які встановлені урядом і парламентаярми. щоб не лякати людей", - говорить Тарас Батенко, народний депутат, група "За майбутнє".

Анонсували напередодні і розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу, втім документ на порядку денному поки не з'явився.

Дякую, Ксеню. На зв'язку зі студією була наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко.