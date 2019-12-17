Подружжя вже десять років мешкає в будинку для літніх людей

Дубове весілля - 80 років спільного життя - відсвяткувало подружжя Гендерсонів зі штату Техас. Рік тому їх занесли до Книги рекордів Гіннесса як найстаршу пару за сукупним віком. Чоловікові зараз - 106 років, дружині - 105.

Вони зіграли весілля 1939 року в готелі. Подружжя вже десять років мешкає в будинку для літніх людей. Про свій вибір, кажуть, - не шкодують.