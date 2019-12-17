Арахамия жестко высказался о митингах под Радой [ Редактировать ]
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал протесты под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает LB.
По его мнению, это делалось для срыва заседания из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю.
Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое, - сказал он журналистам в кулуарах парламента.
Арахамия пояснил, что то, что сегодня происходит, никак не связано с землей.
Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, - сказал Арахамия.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения. А также смотрите, чем закончился митинг под Радой.
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