Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал протесты под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает LB.

По его мнению, это делалось для срыва заседания из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю.

Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое, - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Арахамия пояснил, что то, что сегодня происходит, никак не связано с землей.

Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, - сказал Арахамия.

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