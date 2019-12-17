Масові безлади в урядовому кварталі. Аграрії та представники громадських організацій - вийшли на акцію проти запровадження ринку землі. Між активістами та правоохоронцями зав'язалася бійка. Усе бачив Даніїл Снісар.

Перекритий урядовий квартал, кордони поліцейських та нацгвардійців. Від дев'ятої ранку під Верховною Радою противники законопроєкту про ринок землі прийшли вимагати від нардепів зняти документ із розгляду.

"Земля - це те, що нас годує. І люди, які працюють на цій землі - вони не тільки зараз забезпечують продукти харчування, а й те, про що забуває сказати влада - економічну складову, екологічну складову. Тому що продовольча безпека - це також важливо для кожного", - говорить Оксана Устименко, голова асоціації аграрних рад.

Мирно розпочата акція протесту ближче до опівдня переросла в масові сутички між правоохоронцями та активістами "Національних дружин". Ті захотіли розгорнути армійські намети просто посеред проїжджої частини на вулиці Грушевського. Силовикам довелося відтісняти натовп. Зав'язалася бійка. У правоохоронців почали жбурляти палицями й обливати зеленкою. Спецпризначенці застосували газові балончики.

" -Вони почали заливати. Навіщо? -А що ти мені розповідаєш, що робити? - Дивіться, у мене є заявка на мітинг. - Яка заявка? Хіба ж є заявка, що ти можеш ставити тут що захочеш? ".

По обіді сутички продовжилися на площі Конституції, під будівлею Верховної Ради. Учасники акції протесту почали розбирати тротуарну плитку і жбурляти в правоохоронців. Їм довелося застосувати спецзасоби. У масовій бійці постраждали і поліцейські, і мітингувальники. У Нацполіції повідомили - ушпиталили двох правоохоронців. Кілька активістів травмовані, їм також знадобилася допомога медиків. Кілька десятків протестувальників затримали. Рух вулицею Грушевського повністю розблокували.