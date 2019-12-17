Этот вопрос интересует многих, поскольку подобная информация поможет прояснить как собственное положение дел, а также поможет проверить прошлое делового партнера, второй половинки или же нового соседа. Помимо этого подобные сведения довольно часто являются частью изучения прошлого при устройстве кандидата на работу, особенно в ситуациях, когда речь идет об ответственных должностях в правительственных учреждениях. Наличие судимости зачастую не позволяет претендовать на пост государственного чиновника, банкира, финансиста, водителя. Некоторым осужденным запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними, пожилыми, инвалидами.

Современные технологии существенно облегчили жизнь человека. Сейчас не придется отправляться в соответствующее учреждение, стоять в очереди, когда необходимо получить интересующую информацию, которая относится к группе публично-доступной. Посетив в удобное время специальный интернет-ресурс State Records, где собрана большая база данных из официальных источников, можно бесплатно или за небольшую плату найти заметку о судимости в США в онлайн-режиме.

Заполнив форму поиска и подождав всего несколько минут, можно получить список необходимых материалов, если они имеются в базе. Поиск можно провести по отдельно взятому штату, городу или же по всей стране в целом. С помощью подобных сайтов можно получить доступ не только к записям о судимости онлайн, но и к отметкам о заключении брака, разводе, смерти, тюремным протоколам и другим документам.

Для чего ищут подобные материалы?

Люди проводят криминальную проверку по разным причинам. Это совершенно законно и довольно распространено. Вот некоторые из самых распространенных причин:

Защита своей семьи, детей возможность узнать, живут ли по соседству сексуальные преступники и не занимают ли они должностиучителей, тренеров;

Возможность защитить себя от потенциального мошенника;

Знать о прошлом людей из близкого окружения;

Уточнить, не является ли человек брачным аферистом, многоженцем;

Изучить своих соседей.

Как показывает опыт, такая бдительность не является излишней, поскольку изучение записей об аресте в США не раз помогали избежать неприятных ситуаций. Профайл уголовника, чаще всего, состоит из обвинений занарушения закона различной тяжести, дела, в данный момент находящиеся на рассмотрении, а также снятые обвинения. Последние обычно не включаются в отчет. Зачастую, подобные сведения запрашиваются в следующих случаях: прием на важный пост,выдача некоторых лицензий, поступление в учебные заведения, военная служба. Без такой проверки невозможно получить допуск к секретам государственной важности, а также приобрести оружие, относящееся к категории огнестрельного.

Необходимо не забывать о том, что действующее законодательство строго регулирует использование подобной информации. Незаконно использоватьдля того чтобы запугать, опозорить другого человека.

Существуют определенные сведения, которые относятся к категории конфиденциальных. Их нет в общедоступных базах данных, поскольку разглашение определенных материалов может нанести вред уголовному расследованию, поставить под угрозу жизнь людей, государственную безопасность.

Другие способы получения сведений

Есть определенные категории материалов, получить доступ к которым можно только при наличии специального разрешения, поскольку они могут быть засекреченными. В некоторых случаях не обойтись без официального запроса в государственные учреждения. Перед тем как приступить к поискам, необходимо изучить законы штата, поскольку в некоторых из них существуют ограничения – некоторые данные изъяты из публичного доступа.

Когда речь идет о том, что человек хочет проверить свою личную историю в архивах ФБР, необходимо пройти через соответствующую процедуру – без этого получить материалы невозможно. Каждыйможетпопросить предоставить ему сведения только о своей краткой истории личности – так бюроименуютвыписку о количестве и виде совершенных преступлений – чужие данные вы просмотреть не сможете.

Необходимо заполнить стандартную форму (бланк), где указываются:

ФИО;

Дата вашего рождения;

Номер социального страхования (не полностью, а только четыре последние цифры);

Определенные данные, которые помогут идентифицировать вашу личность (например,вес или цвет волос);

Адрес вашего проживанияили же другой адрес, на который вы хотели бы получить ответ;

Что является поводом вашего запроса;

В конце требуется подпись.

После прохождения этой несложной процедуры, придется еще дополнительно снять отпечатки пальцев. Подлинная копия полученного отчета потребуется для получения доступа. Для этого нанесите визит в отделение полиции – человек, ответственный за проведение дактилоскопии, который выдаст на руки дактилоскопическую карту. Помимо этого, вы должны предъявить свидетельство об оплате стандартного взноса.