Под Тернополем полиция задержала пенсионера, который развращал семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Девочка знала пенсионера, поскольку они живут недалеко друг от друга.

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"62-летний односельчанин сначала угостил ребенка сладостями, после чего отвел ее за дом и начал гладить школьницу по интимным частям тела", - говорится в сообщении.

Это увидел 14-летний брат девочки и сообщил в полицию.