Под Тернополем пенсионер развращал ребенка [ Редактировать ]
Под Тернополем полиция задержала пенсионера, который развращал семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Девочка знала пенсионера, поскольку они живут недалеко друг от друга.
"62-летний односельчанин сначала угостил ребенка сладостями, после чего отвел ее за дом и начал гладить школьницу по интимным частям тела", - говорится в сообщении.
Это увидел 14-летний брат девочки и сообщил в полицию.
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также школьник зверски поиздевался над женщиной.
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