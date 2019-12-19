Наприкінці грудня закінчується термін дії контракту на транзит газу з Росії через територію України

Газові переговори ЄС-Україна-Росія відбудуться сьогодні у Берліні. Вони будуть зосереджені на політичній угоді, в якій мають прописати тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, повідомили в Єврокомісії.

Також мають обговорити питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу між Нафтогазом і Газпромом. Нагадаю, наприкінці грудня закінчується термін дії контракту на транзит газу з Росії через територію України до країн ЄС.