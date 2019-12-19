У Мінську обговорили перемир'я на Донбасі та звільнення полонених [ Редактировать ]
Без визначення конкретних дат завершилася напередодні переговори в Мінську. Це була перша, після саміту в Парижі, зустріч контактної групи. Там говорили про запровадження перемир'я на Донбасі, звільнення полонених та узгодження трьох нових ділянок розведення сил.
Щоправда з жодного питання згоди сторони так і не дійшли, - повідомив спецпредавник ОБСЄ Мартін Сайдік. Представники Росії вимагали, аби Україна напряму домовлялася з ватажками ОРДЛО.
Нагадаю, дев'ятого грудня в Парижі лідери "нормандської четвірки" підписали комуніке, де йшлося про запровадження режиму тиші на Донбасі та звільнення заручників до кінця цього року.
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