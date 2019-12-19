Вболівальники київського "Динамо" вимагають від Нацбанку повернути кошти на рахунки футбольного клубу [ Редактировать ]
Справжню "серію" мітингів у столиці продовжив пікет біля Нацбанку. Там зібралися вболівальники київського "Динамо" - вимагали від НБУ повернути кошти на рахунки акціонерів столичного футбольного клубу.
Нагадаємо, одразу кілька судів скасували рішення Нацбанку про визнання не дійсним договору обміну їхніх активів на акції банку. Вболівальники вимагали від НБУ виконати рішення, адже виступи "Динамо" в Єврокубках можуть бути під загрозою.
"Динамо" Київ - це флагман українського футболу, і ми дуже переживаємо. І ми хочемо, щоб футбольний клуб грав далі, а ми приходили на стадіон і підтримували команду. Я сподіваюся, що нас почують, і все буде вирішено. Якщо ні - ну, я так думаю, що будемо приходити ще і вимагати підтримати наш клуб і підтримати вболівальників". - наголосив Сергій Михайленко, президент фан-клубу "Динамо" Київ.
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