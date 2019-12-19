В ночь на четверг, 19 декабря, во Львовской области произошло жуткое ДТП. В результате происшествия погиб пешеход, сообщает "РБК-Украина".

Авария произошла около 1.35 на трассе "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов". 50-летний мужчина погиб в результате наезда неустановленного автомобиля, водитель которого после наезда скрылся с места происшествия.

Сейчас полицейские ищут виновника ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутка "влетела" в столб.