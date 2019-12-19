Под Львовом водитель насмерть сбил пешехода [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 19 декабря, во Львовской области произошло жуткое ДТП. В результате происшествия погиб пешеход, сообщает "РБК-Украина".
Авария произошла около 1.35 на трассе "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов". 50-летний мужчина погиб в результате наезда неустановленного автомобиля, водитель которого после наезда скрылся с места происшествия.
Сейчас полицейские ищут виновника ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутка "влетела" в столб.
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