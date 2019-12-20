Знаменитый футболист покинул львовские "Карпаты" [ Редактировать ]
Футбольный клуб "Карпаты" и хорватский полузащитник Фране Войкович прекратили действие контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фране пришел в "!Карпаты" в конце июля этого года, провел в основном составе команды 13 матчей (из них 4 - в старте), отметившись двумя ассистами и забив один гол.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Динамо" покинул очередной клуб.
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Экс-игрок "Динамо" покинул очередной клуб
Об этом сам игрок написал на своей странице в Instagram
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