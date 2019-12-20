Парламент Британії підтримав план "брекзиту" [ Редактировать ]
Британські депутати підтримали план "брекзиту". Угоду представив прем'єр Борис Джонсон, За проголосували 358 парламентарів.
Документ погодили з Брюсселем ще кілька місяців тому, але в Лондоні він не знайшов підтримки. Голоси знайшлися лише після нещодавніх виборів до британського парламенту, в результаті яких партія Джонсона отримала монобільшість.
За планом "брекзит" має відбутися 31 січня, закон гарантує, що перехідний період має закінчитися до грудня 2020.
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