Британські депутати підтримали план "брекзиту". Угоду представив прем'єр Борис Джонсон, За проголосували 358 парламентарів.

Документ погодили з Брюсселем ще кілька місяців тому, але в Лондоні він не знайшов підтримки. Голоси знайшлися лише після нещодавніх виборів до британського парламенту, в результаті яких партія Джонсона отримала монобільшість.

За планом "брекзит" має відбутися 31 січня, закон гарантує, що перехідний період має закінчитися до грудня 2020.