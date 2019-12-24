Черги до Різдва: на кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину [ Редактировать ]
Сотні машин і кілометрові черги. На польсько-українському кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину. Така ситуація, напередодні католицького Різдва, - прикордонників не дивує. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко.
Пункт пропуску "Шегині-Медика". На вїзд до України сотні вантажівок та легковиків. Відео кілометрових черг люди викладають в інтернет.
"Ось так ми простояли 12 годин на кордоні. І продовжуємо стряти. Машини в два ряди".
У чергах переважно українці. У європейців - вихідні. Вони готуються святкувати католицьке різдво.
Також черги на пункті пропуску "Краковець-Корчова". Щоб потрапити в Україну, водіям доводиться чекати більше десяти годин.
Українці, котрі перетнули кордон кажуть: на польській землі навіть поїсти ніде купити.
"Щось робити треба якісь умови. Ну біотуалети є, але то мало, чаю попити кави попити", - говорить Вікторія, пасажирка.
Подекуди швидше вдається перетнути польсько-український кордон пасажирам з маленькими дітьми.
"Ми постояли дві години, але так як ми вже проїхали дві тисячі кілометрів - я дуже просила, бо дитина вже не витримає", - говорить Олена, пасажирка.
За останню добу пункт пропуску "Краковець-Корчова" перетнули більше трьох тисяч вантажівок, легковиків та автобусів. Це майже на дві тисячі транспортних засобів більше, ніж зазвичай. Аби люди не затримувались з українського боку кордону, на зміну вивели додатково ще сімох інспекторів.
"По документам на одну особу до двох хвилин, максимум, ми оформляємо в даний час. До 30 сек одного громадянина. На транспорний засід це до одної хвилини", - говорить Максим Зубик, заступник начальника штаба Мостиського загону, начальник відділу прикордонного загону.
Чому черги з польського боку кордону, європейці не кажуть. Як і не уточнюють, чи збільшили кількість працівників на пункті пропуску.
"Що стосується кількості працюючих осіб в дану хвилину - їх достатньо багато. Еластично на все це реагуємо і кожну хвилину, коли виникає потреба, їх кількість збільшуємо", - говорить Гжегож Сковронек, директор митно-фіскального управління в Жешуві.
Одинадцять годин в черзі на польсько-українському пункті пропуску простояв Віктор Мадібровський. Втім, це ще не все, каже чоловік. Тепер на українському боці йому потрібно оформити спеціальні документи, аби в країну заїхати на своїй автівці з іноземною реєстрацією.
"Зробили біометричний паспорт який всьо си вносит. Я не знаю навіщо мені каждий раз, коли я пересікаю границю заповняти такі бумажки", - говорить Віктор Мадібровський, водій.
"Дуже довго оформлення митне проходимо,дужедовно. Я жену машини на німецькій реєстрації в мене є всі документи офіційно. Треба стояти лише 3 години в очеріді", - говорить Андрій, водій.
У митній службі обіцяють спростити оформлення документів для реєстрації автівок з іноземними номерами.
"Ми попрацюємо з Верховною Радою з Кабінетом міністрів над тим, аби до Великодня, до наступних піковох навантажень, або спростили, або якимось чином електронізувади або діджитувати цей процес, спростити", - говорить Максим Нефьодов, голова митної служби України.
Щоб уникнути черг, урядовці також думають наступного року на західному кордоні добудувати та реконструювати 12 пунктів пропуску.
по теме
Магазини і готелі Франції замість святкових прибутків рахують збитки
Через скасовані потяги тисячі французьких дітей з неповних сімей ризикували не побачити родичів на свята, проте, для них в останній момент влаштували диво - яке саме?
Святий Миколай прийшов до дітей з малозабезпечених сімей у Львові
Свято Миколая організували у Львові для дітей з малозабезпечених сімей. В ролі святих чарівників - волонтери, які приготували малечі подарунки
Діти з малозабезпечених сімей отримали подарунки від Святого Миколая
У приміщенні бібліотеки тривають останні приготування, волонтери допомогли організувати свято Миколая - як все відбувалося?
Санта-Клауси з хоботами привітали тайців
Санта-Клауси з хоботами привітали школярів із різдвяними святами у тайському місті Аюттхая. На подвір'ї однієї зі шкіл чотири слони в шапочках з помпонами та в яскраво червоних костюмах бавили малечу
Різдвяний хаос накрив торговельні центри Німеччини
Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торговельних центрах. У Німеччині - передріздвяний хаос. Чому поштові служби та магазини не спроможні впоратися з напливом клієнтів?