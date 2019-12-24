Сотні машин і кілометрові черги. На польсько-українському кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину. Така ситуація, напередодні католицького Різдва, - прикордонників не дивує. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко.

Пункт пропуску "Шегині-Медика". На вїзд до України сотні вантажівок та легковиків. Відео кілометрових черг люди викладають в інтернет.

"Ось так ми простояли 12 годин на кордоні. І продовжуємо стряти. Машини в два ряди".

У чергах переважно українці. У європейців - вихідні. Вони готуються святкувати католицьке різдво.

Також черги на пункті пропуску "Краковець-Корчова". Щоб потрапити в Україну, водіям доводиться чекати більше десяти годин.

Українці, котрі перетнули кордон кажуть: на польській землі навіть поїсти ніде купити.

"Щось робити треба якісь умови. Ну біотуалети є, але то мало, чаю попити кави попити", - говорить Вікторія, пасажирка.

Подекуди швидше вдається перетнути польсько-український кордон пасажирам з маленькими дітьми.

"Ми постояли дві години, але так як ми вже проїхали дві тисячі кілометрів - я дуже просила, бо дитина вже не витримає", - говорить Олена, пасажирка.

За останню добу пункт пропуску "Краковець-Корчова" перетнули більше трьох тисяч вантажівок, легковиків та автобусів. Це майже на дві тисячі транспортних засобів більше, ніж зазвичай. Аби люди не затримувались з українського боку кордону, на зміну вивели додатково ще сімох інспекторів.

"По документам на одну особу до двох хвилин, максимум, ми оформляємо в даний час. До 30 сек одного громадянина. На транспорний засід це до одної хвилини", - говорить Максим Зубик, заступник начальника штаба Мостиського загону, начальник відділу прикордонного загону.

Чому черги з польського боку кордону, європейці не кажуть. Як і не уточнюють, чи збільшили кількість працівників на пункті пропуску.

"Що стосується кількості працюючих осіб в дану хвилину - їх достатньо багато. Еластично на все це реагуємо і кожну хвилину, коли виникає потреба, їх кількість збільшуємо", - говорить Гжегож Сковронек, директор митно-фіскального управління в Жешуві.

Одинадцять годин в черзі на польсько-українському пункті пропуску простояв Віктор Мадібровський. Втім, це ще не все, каже чоловік. Тепер на українському боці йому потрібно оформити спеціальні документи, аби в країну заїхати на своїй автівці з іноземною реєстрацією.

"Зробили біометричний паспорт який всьо си вносит. Я не знаю навіщо мені каждий раз, коли я пересікаю границю заповняти такі бумажки", - говорить Віктор Мадібровський, водій.

"Дуже довго оформлення митне проходимо,дужедовно. Я жену машини на німецькій реєстрації в мене є всі документи офіційно. Треба стояти лише 3 години в очеріді", - говорить Андрій, водій.

У митній службі обіцяють спростити оформлення документів для реєстрації автівок з іноземними номерами.

"Ми попрацюємо з Верховною Радою з Кабінетом міністрів над тим, аби до Великодня, до наступних піковох навантажень, або спростили, або якимось чином електронізувади або діджитувати цей процес, спростити", - говорить Максим Нефьодов, голова митної служби України.

Щоб уникнути черг, урядовці також думають наступного року на західному кордоні добудувати та реконструювати 12 пунктів пропуску.