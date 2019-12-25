Французька державна залізнична компанія втратила 400 мільйонів євро через страйк своїх працівників. Про це заявив керівник компанії Жан-П'єр Фаранду Страйк проти пенсійної реформи у Франції триває майже три тижні.

Через це у Парижі та пердмісті частково не працює громадський транпорт у будні, а на вихідні припиняє роботу майже повністю. Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день.