Французька залізниця втратила 400 мільйонів євро через страйк працівників [ Редактировать ]
Французька державна залізнична компанія втратила 400 мільйонів євро через страйк своїх працівників. Про це заявив керівник компанії Жан-П'єр Фаранду Страйк проти пенсійної реформи у Франції триває майже три тижні.
Через це у Парижі та пердмісті частково не працює громадський транпорт у будні, а на вихідні припиняє роботу майже повністю. Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день.
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