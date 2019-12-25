Світ відзначає Різдво за григоріанським календарем [ Редактировать ]
Світ відзначає Різдво за григоріанським календарем. Сьогодні святкують католики і протестанти, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Румунська, Антіохійська, Болгарська, Грецька, Олександрійська, Кіпрська, Фінляндська, Албанська та Православна церква в Америці.
В ці хвилини Папа Римський Франциск виголошує своє традиційне послАння "Місту і світу" і вітає вірян кількома мовами. Раніше у Ватикані Понтифік провів нічне богослужінняу базиліці Святого Петра. За дійством у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячІ - дивилися трансляцію на екранах ззовні.
"Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі, і кожному він каже: я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний у моїх очах. Бог любить не за хороші вчинки, його любов безумовна", - говорить Папа Римський Франциск.
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