Дональд Трамп подарував дружині "красиву листівку" на Різдво [ Редактировать ]
Час покупок. У США на Різдво рекордні витрати на обновки і подарунки - повідомляють маркетологи. Чому ж Дональд Трамп при всіх його мільярдах нічого не купив дружині? І як відсвяткувала і скільки витратила Америка? Дмитро Анопченко докладніше про святковий ажіотаж по-американськи.
У США різдвяні дні традиційно є часом великих покупок. Коли люди штурмують крамниці у пошуках подарунків рідним та чогось новенького і для себе. Причому, тепер витрачають більше, ніж навіть у горезвісну "чорну п'ятницю", оскільки магазини намагаються саме до Різдва запропонувати найпривабливіші акції. Точних цифр ще немає (адже багато, забувши привітати близьких, в останню мить купували щось онлайн), але маркетологи очікують, що американці тільки на подарунки до Різдва розщедряться на... 34 мільярди доларів. І це не враховуючи грошей на бензин - щоб дістатися до супермаркетів та ресторанів.
А ось Дональд Трамп, незважаючи на всі свої мільярди, особистий внесок у передсвятковий "шоппігновий" ажіотаж - не зробив. Відправився святкувати до Флориди, куди запросив безліч гостей, але коли його запитали, що дружині, Меланії, приготував - то зніяковів.
"Це дійсно складне запитання. Поки що у мене приготовлена для Меланії дуже красива листівка. Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Ще ж трохи часу залишилося. Не так вже й багато, але час є", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Це сказав президент в ході телеконференції зі свого маєтку в Мар-о-Лаго, куди поїхав на Різдвяні канікули. Разом з дружиною (яка, найімовірніше, і отримала лише "красиву листівку") Трамп відвідав різдвяну службу в церкві, де його зустріли оплесками (у Флориді він як і раніше дуже популярний). Коли репортер вигукнув запитання - чи буде президент цього дня молитися за автора його імпічменту, спікера Ненсі Пелосі, - глава держави затнувся, після паузи відповів лише:
"Це буде відмінний рік".
А потім повернувся на урочисту вечерю, куди запросив прихильників і знаменитостей. Президент - теж людина, тому хоча б у цей вечір він намагався забути про політику, попрохавши гостей не псувати йому настрій і не згадувати про імпічмент. Американцям теж є про що поговорити, окрім політики.
Наприклад, вся країна обговорює зараз пограбування в містечку Колорадо Спрінг. Де місцевий житель вимагав гроші у філії місцевого банку, йому зібрали в пакет весь наявний кеш; але вийшовши на вулицю він не кинувся тікати - а почав розкидати гроші під ноги перехожим, вигукуючи - Merry Christmas, people. Мовляв, всім щасливого Різдва. А потім сів в кафе по-сусідству і сумирно очікував, поки його заарештують.
Найдивовижніше: люди, які піднімали банкноти з асфальту, відносили їх назад в банк. Це Америка - жоден не взяв собі. Загалом же країна занурилася в різдвяні клопоти, сьогодні зачинені не тільки держустанови, а й магазини. А ближче до п'ятниці-суботи - жителі штатів знову кинуться у магазини. Щоб придбати подарунки вже на Новий рік (який, до речі, тут все ж не такий популярний, як Різдво). І, мабуть, встановити новий рекорд витрат.
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