В России две женщины хулиганили в самолете и сорвали рейс. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Самолет направлялся из Москвы в Нальчик. 60 и 63-летние жительницы вели себя агрессивно, нецензурно выражались на членов экипажа и не реагировали на их комментарии.

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Пилот экстренно посадил самолет в аэропорту Магаса. Там, женщин встретили сотрудники правоохранительных органов. Им грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.