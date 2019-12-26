Пенсионерки хулиганили в самолете и сорвали рейс [ Редактировать ]
В России две женщины хулиганили в самолете и сорвали рейс. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Самолет направлялся из Москвы в Нальчик. 60 и 63-летние жительницы вели себя агрессивно, нецензурно выражались на членов экипажа и не реагировали на их комментарии.
Пилот экстренно посадил самолет в аэропорту Магаса. Там, женщин встретили сотрудники правоохранительных органов. Им грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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