Изжога - неприятное чувство, которое присуще многим после переедания. В большинстве случаев изжога - это следствие какого-то заболевания или нарушения, но иногда бывает и так, что она проявляется у абсолютно здоровых людей, которые просто переели.

Почему возникает изжога

Употребление продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Регулярное переедание, особенно по вечерам.

Прием некоторых лекарственных препаратов.

Ожирение или беременность.

Тревожное состояние, стресс, нервозность.

Повышенная кислотность желудка и другие заболевания данного органа пищеварения, в том числе и гастрит.

Как лечить изжогу

сесть на диету, снизив потребление или вовсе исключив из рациона острую, жареную, копченую, сладкую пищу;

перестать пить кофе, потому как он расслабляет нижнюю мышцу желудка и способствует появлению изжоги;

пить травяные отвары из цветков ромашки, фенхеля или льняного семени;

исключить из рациона алкогольные напитки и не курить;

сократить порции еды в два-три раза, чтобы не перегружать желудок, но при этом кушать каждые 3-4 часа.

В любом случае, оставлять без внимания частые приступы изжоги крайне нежелательно, ведь они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Если изжога беспокоит вас каждый день - откладывать визит к гастроэнтерологу нельзя.

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