Что вызывает изжогу и как от нее избавиться [ Редактировать ]
Изжога - неприятное чувство, которое присуще многим после переедания. В большинстве случаев изжога - это следствие какого-то заболевания или нарушения, но иногда бывает и так, что она проявляется у абсолютно здоровых людей, которые просто переели.
Почему возникает изжога
- Употребление продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка.
- Регулярное переедание, особенно по вечерам.
- Прием некоторых лекарственных препаратов.
- Ожирение или беременность.
- Тревожное состояние, стресс, нервозность.
- Повышенная кислотность желудка и другие заболевания данного органа пищеварения, в том числе и гастрит.
Как лечить изжогу
- сесть на диету, снизив потребление или вовсе исключив из рациона острую, жареную, копченую, сладкую пищу;
- перестать пить кофе, потому как он расслабляет нижнюю мышцу желудка и способствует появлению изжоги;
- пить травяные отвары из цветков ромашки, фенхеля или льняного семени;
- исключить из рациона алкогольные напитки и не курить;
- сократить порции еды в два-три раза, чтобы не перегружать желудок, но при этом кушать каждые 3-4 часа.
В любом случае, оставлять без внимания частые приступы изжоги крайне нежелательно, ведь они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Если изжога беспокоит вас каждый день - откладывать визит к гастроэнтерологу нельзя.
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