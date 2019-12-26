Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, как перестать вредить почкам. Так, крайне важно изучать продукты на этикетках. Несмотря на то, что многие люди пытаются питаться правильно, все равно получается лишняя нагрузка на органы.

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Беспощадно бьют по здоровью почек фастфуд и продукты-полуфабрикаты. Чаще всего они содержат лишнюю соль, от которой страдают почки. Кроме того, вредные для почек фосфаты. Найти их в избытке можно в плавленых сырках, газировке, сосисках, колбасах, ветчине.

Ранее сообщалось, какие продукты вызывают рак, а также почему появляются седые волосы.