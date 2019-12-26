Какие продукты опасны для почек [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, как перестать вредить почкам. Так, крайне важно изучать продукты на этикетках. Несмотря на то, что многие люди пытаются питаться правильно, все равно получается лишняя нагрузка на органы.
Беспощадно бьют по здоровью почек фастфуд и продукты-полуфабрикаты. Чаще всего они содержат лишнюю соль, от которой страдают почки. Кроме того, вредные для почек фосфаты. Найти их в избытке можно в плавленых сырках, газировке, сосисках, колбасах, ветчине.
Ранее сообщалось, какие продукты вызывают рак, а также почему появляются седые волосы.
по теме
Отказ от прививок: под Ривне младенец умер от коклюша
В Ривненской области в отделение интенсивной терапии и анестезиологии в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали младенца
Елка в доме опасна для здоровья - ученые
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что елка в доме опасна для здоровья
Освежители воздуха опасны для здоровья - врачи
Освежители воздуха пользуются спросом среди многих людей
Рак позвоночника: названы первые симптомы
Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом