На пятницу, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар.Это на 4 копейки выше, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).

Читайте также НБУ купил рекордный объем валюты

При этом курс доллара на 26 декабря составляет 2325,5155 гривен за 100 долларов.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.