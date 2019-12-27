В киевском аэропорту микроавтобус сбил ребенка [ Редактировать ]
В четверг вечером, 26 декабря, в международном аэропорту "Борисполь" произошло ЧП. 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
"Происшествие случилось около 21:00 на территории аэропорта "Борисполь". Вследствие ДТП ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу для детального обследования", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Львовом грузовик переехал мужчину.
по теме
Под Хмельницким сотрудник СБУ насмерть сбил людей
В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил людей
На трассе "Одесса - Рени" произошло жуткое ДТП, есть жертвы
В Одесской области на трассе "Одесса - Рени" произошло жуткое ДТП
Похитили человека: в Киеве ввели план "Перехват"
Банда насильно затащила человека в авто и крылась с места происшествия
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать
В воскресенье, 15 декабря, в Киеве на улице Максимовича произошло ДТП
В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами, есть жертвы
В пятницу, 14 декабря, на проспекте Академика Глушкова произошло жуткое ДТП