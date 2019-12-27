В четверг вечером, 26 декабря, в международном аэропорту "Борисполь" произошло ЧП. 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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"Происшествие случилось около 21:00 на территории аэропорта "Борисполь". Вследствие ДТП ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу для детального обследования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Львовом грузовик переехал мужчину.