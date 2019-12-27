Серед пасажирів лайнера, який зазнав катастрофи у казахстанському місті Алмати, були двоє українців. Вони живі. Їх ушпиталили із переломами хребта.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Літак впав сьогодні вранці практично відразу після зльоту.

На борту було 100 осіб - члени екіпажу і пасажири, зокрема восьмеро дітей. За останніми даними, 12 людей загинули. 49 постраждалих у лікарнях, 18 із них у тяжкому стані. Інформація може змінитися, оскільки пошукові роботи тривають. Більше про катастрофу в наступному сюжеті.

На місці трагедії тривають рятувальні роботи, в них задіяні близько тисячі надзвичайників і більше 70 одиниць техніки. На місці чергують 33 бригади швидкої допомоги. При падінні лайнер не загорівся - це дозволило медикам і рятувальникам негайно почати евакуацію. Більшість поранених вже доставили в міські лікарні.

Літак "Фоккер-100"авіакомпанії Bek Air виконував рейс з Алмати в столицю республіки Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Злітав - в умовах густого туману. За кілька хвилин після злету лайнер почав втрачати висоту. За іншими даними, він так і не зміг її набрати, і, пробивши бетонну огорожу, врізався в двоповерхову будівлю в житловому секторі неподалік летовища.

"Сегодня утром в 7:30 в управление полиции поступило сообщение. На месте работают сотрудники полиции города Алматы".

Свої співчуття сім'ям загиблих висловив чинний президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв, а також перший президент республіки Нурсултан Назарбаєв. Спеціальна урядова комісія із з'ясування причин авіакатастрофи вже працює на місці аварії.

Попередньо названо дві можливих причини трощі - технічна несправність або помилка пілотів. До з'ясування остаточних обставин події - польоти літаків даного типу і діяльність авіакомпанії Bek Air тимчасово призупинили.