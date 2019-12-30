Под Днепром случилось страшное ДТП, пострадавший умер в больнице [ Редактировать ]
Под Днепром на трассе М-04 в Подгородном произошло ДТП. Так, "Волга" сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего с места аварии госпитализировали. Как выяснилось позже, он умер в больнице, не приходя в сознание, передает "Информатор".
По предварительной информации, "Волга" ехала по трассе в сторону города. Мужчина же переходил дорогу по переходу. Как говорил водитель, он не заметил пешехода из-за автомобиля, который находился в левой полосе, из-за чего и не смог вовремя затормозить.
С места аварии пострадавшего забрала "скорая". Его состояние медики оценили как тяжелое. На следующий день 47-летний мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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