Зменшення тарифів та штрафи за євробляхи: які зміни чекають на українців у новому році [ Редактировать ]
Новий рік - нові зміни. З першого січня в Україні зменшаться тарифи, зростуть штрафи для євроблях, а депутати втратять недокторканість.
Які ще нововведення очікують на українців - дивіться далі в матеріалі.
* * *
Так і не ухвалений закон про ринок землі, напевно, мав найбільший резонанс у суспільстві минулого року. Втім, з першого січня припинить діяти мораторій на продаж землі. Але в "Держгеокадастрі" запевняють - поки новий закон не набере чинності, мораторій продовжуватиметься згідно із Земельним Кодексом. Тож окреме рішення Парламенту для цього не потрібне.
* * *
А от самі парламентарії вже не є недоторканими. Відтепер аби притягнути народних обранців до кримінальної відповідальності рішення Верховної ради не потрібне. Правоохоронці також зможуть затримувати та заарештовувати депутатів. Утім, усе це потрібно узгодити з Генеральним прокурором. Скасували недокторканість самі народні обранці - ще у вересні.
* * *
Відсьогодні набув чинності новий держбюджет. Так, прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень і до кінця року зросте до 2180. Збільшилась і мінімальна заробітна плата - майже на пів тисячі, і відтепер становить 4 723 гривні. Таке підвищення звісно ж вплинуло й на розмір податків. Єдиний соціальний внесок у 2020 зріс до 1040 гривень (1039, 06 грн).
* * *
Поки зростають зарплата та податки, тарифи на комунальні послуги зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення. За словами прем'єра, вже за грудень українці мають платити на 30 відсотків менше.
* * *
Сьогодні почав діяти і новий газовий контракт з Росією. Наступні п'ять років російський газ транзитом буде проходити територією України. Як зазначив президент Зеленський, держава за цей період має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів. Водночас, "Нафтогаз" пробачає "Газпрому" частину боргів. Новий договір має можливість пролонгації до 2034 року.
* * *
А от власників евроблях з 1 січня почнуть штрафувати за порушення митних правил. Суми штрафів від 85 до 170 тисяч гривень. Проте, за використання автомобіля на єврономерах у комерційних цілях, штраф складатиме до 34 тис. гривень.
по теме
Профспілки вимагають від уряду та "Нафтогазу" прозорих розрахунків ціни на газ - Сергій Каплін
Профспілки вимагають від уряду та Нафтогазу прозорих розрахунків ціни на газ, віддавати добутий в Україні газ громадянам та заключити прямі договори з постачальниками газу з-за кордону
Знизити комунальні тарифи: профспілки вимагають спростити процедуру надання субсидій - Сергій Каплін
Тарифи на газ для населення завищені, а кількість українців, які мають право на субсидію, за останній час скоротилася майже вдвічі, - так заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін
Газовий контракт з Росією забезпечить стабільність доходів в бюджет України - Юрій Бойко
Народний депутат Юрій Бойко наголосив, що завдяки новому договору збережуться робочі місця, а бюджет отримає дохід
Цены на газ: как изменится тариф при нулевом транзите
Цены могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров
Україною прокотилася хвиля протестів проти земельної реформи
Фермери та селяни перекривали головні траси країни - вивели на акцію і свою сільгосптехніку. Кажуть - готові їхати на тракторах до столиці, аби землю не розпродали