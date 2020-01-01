Новий рік - нові зміни. З першого січня в Україні зменшаться тарифи, зростуть штрафи для євроблях, а депутати втратять недокторканість.

Які ще нововведення очікують на українців - дивіться далі в матеріалі.

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Так і не ухвалений закон про ринок землі, напевно, мав найбільший резонанс у суспільстві минулого року. Втім, з першого січня припинить діяти мораторій на продаж землі. Але в "Держгеокадастрі" запевняють - поки новий закон не набере чинності, мораторій продовжуватиметься згідно із Земельним Кодексом. Тож окреме рішення Парламенту для цього не потрібне.

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А от самі парламентарії вже не є недоторканими. Відтепер аби притягнути народних обранців до кримінальної відповідальності рішення Верховної ради не потрібне. Правоохоронці також зможуть затримувати та заарештовувати депутатів. Утім, усе це потрібно узгодити з Генеральним прокурором. Скасували недокторканість самі народні обранці - ще у вересні.

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Відсьогодні набув чинності новий держбюджет. Так, прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень і до кінця року зросте до 2180. Збільшилась і мінімальна заробітна плата - майже на пів тисячі, і відтепер становить 4 723 гривні. Таке підвищення звісно ж вплинуло й на розмір податків. Єдиний соціальний внесок у 2020 зріс до 1040 гривень (1039, 06 грн).

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Поки зростають зарплата та податки, тарифи на комунальні послуги зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення. За словами прем'єра, вже за грудень українці мають платити на 30 відсотків менше.

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Сьогодні почав діяти і новий газовий контракт з Росією. Наступні п'ять років російський газ транзитом буде проходити територією України. Як зазначив президент Зеленський, держава за цей період має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів. Водночас, "Нафтогаз" пробачає "Газпрому" частину боргів. Новий договір має можливість пролонгації до 2034 року.

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А от власників евроблях з 1 січня почнуть штрафувати за порушення митних правил. Суми штрафів від 85 до 170 тисяч гривень. Проте, за використання автомобіля на єврономерах у комерційних цілях, штраф складатиме до 34 тис. гривень.