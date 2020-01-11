Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обязалась доставить тела погибших пассажиров самолета, потерпевшего крушение рейса "Тегеран-Киев" их семьям. Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.



"Если иранская сторона будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать", - сообщил Дыхне.



Президент МАУ также заявил, что авиакомпания готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет все тела в Украину.

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"Тогда мы готовы доставить их из Киева до тех городов, где находятся родственники погибших", - подтвердил он.



Он также отметил, что тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.



"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - заявил Дыхне.



Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.