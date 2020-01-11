МАУ выплатит семьям погибших в авиакатастрофе денежную компенсацию [ Редактировать ]
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит все причитающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского лайнера PS752, который разбился в Иране\ 8 января. Об этом заявил директор авиакомпании Евгений Дыхне.
Все компенсации и страховые выплаты, определенные законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас есть, - сказал он.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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