Українська миротворча місія продовжує працювати в Африці. Бойові завдання виконують у надскладних умовах. Про труднощі, які у них виникають, дізнався Геннадій Вівденко.

Найголовніша небезпека тут для наших пілотів - громадянська війна в країні. Проте не менша загроза - раптова зміна погоди.

"Надо бить всегда максимально собраним. внимательним работать на упреждение. рассчитывать развитие ситуации наперед. все ситуации развиваються тут очень бистро. молниеносно", - говорить Олексій, пілот-штурман 18 окремого вертолітного загону місії ООН у Конго.

Для наших восьми бойових вертольтів з окремого 18 загону погода така: трохи сонця і враз дощ і буран.

"Через 15-20 мин видим собрание кучевих грозових облаков. приходиться принимать буквально мгновенное решение", - говорить Олексій, пілот-штурман 18 окремого вертолітного загону місіі ООН у Конго.

Військовий перекладач Денис говорить про свої труднощі - перекладу. Із місцевими, які пом'якшують вимову через рідну суахілі. До того ж у зоні стабілізації ситуації в республіці Конго працює 15 місій ООН різних країн - від Сенегалу до Бангладешу.

"Ми вот часто с индийским контингентом пересекаемся. Их изначально учат неправильно английскому языку такие слова как пойзон что переводится как яд. Он понимает как слово позиция. Есть ньюанси но к ним привикаешь", - говорить Денис, військовий перекладач 18 окремого загону.

Таке враження, що ми на катері. 10 метрів над водою. Українські вертольоти з місії ООН відпрацьовують складний переліт-навчАння на малих висотах над конголезьким озером Ківу.

Озеро Ківу - це майже 30 тисяч квідратних кілометрів поверхні - справжє море. Поруч найбільший в Африці активний вулкан Ньїрагонго. Через нього на дні озера, за підрахунками науковців, 55 мільярдів кубометрів метану, які можуть будь-якої хвилини вибухнути, якщо вулкан прокинеться. Та попри це тут набирають воду. У тому числі й наші інжинери-миротворці місії ООН у Конго.

Щодня до десяти наших п'ятитонників із водою з озера прибувають на українську фільтрувальну станцію. Нашу воду вважають найчистішою серед півтора десятка подібних місій у місті Гома.

"Они к нам приходят сюда. набирают. когда город блокировали. они приходили брали по 400-800 литров води. Им не било что пить. Бангладеш били довольны очень", - говорить Андрій Пагул, командир інженерного взводу 18 окремого вертолітного загону України місії ООН у Конго.

Резервуари води - об'ємом дві з половиної тонни - чистять реагентами, фільтрами ретельно кожні два дні.

"Заразы хватает. Не дай бог попадет. Нам нужно вернуться домой здоровыми. И выполнить свою задачу", - говорить Андрій Пагул, командир інженерного взводу 18 окремого вертолітного загону України місії ООН у Конго.

Медики з нашого контингенту констатують: протягом крайньої ротіції інфекційних захворювань серед наших миротворці не було.