Чотири ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Втрат серед українських захисників - немає. Під вогнем окупантів опинилися наші позиції неподалік Зайцевого, Луганського, Оріхового та Новотошківського. Бойовики знову били із забороненого озброєння. Застосовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Українські армійці тримають оборону і, крім того, ще знаходять час допомагати місцевим жителям. Руслан Смєщук бачив - як саме.

Ця лікарня у Красногорівці єдина на два прифронтових міста, тож сюди звертаються і жителі сусідньої Мар'їнки. За час війни в будівлю п'ятнадцять разів вилучали снаряди. Та попри все лікарня працює. Вже вкотре українські військові привезли сюди гуманітарну допомогу.

"28 травня 2017 року в нас було чергове руйнування. Ви можете бачити ці руйнування. І то, що вони нам передають цей рубероїд - це дуже важливо. І потрібно для відновлення роботи лікарні", - говорить Микола Слюсаренко, головний лікар Красногорівської лікарні.

Ось такий вигляд мала лікарня в травні 2017. Тоді по місту вдарили ракети бойовиків. В цю лікарню їдуть з усього району. Тому відновлення її повноцінної роботи - дуже важливе завдання.

"Зараз усі зусилля направлені на відновлення гуманітарної інфраструктури. Це районна лікарня яку ми будемо своїми силами будемо ремонтувати. Тому допомога потрібна і я ще раз благодарю збройні сили за цю допомогу", - говорить Микола Слюсаренко, головний лікар Красногорівської лікарні.

Цього разу гуманітарна допомога - це будівельні матеріали.

"20 тонн, 5 тисяч квадратних метрів покриття для центральної лікарні Мар'їнки та Красногрівки, та іншим будинкам які потребують ремонту. На днях також буде передаватися матеріальна допомога місцевим лікарням на суму 800 тис. гривень. Там будуть медичні ліжка, спецобладнення, спецодяг для пацієнтів та лікарів і медичне устаткування", - говорить Сергій Наєв, заступник Начальника Генштабу.