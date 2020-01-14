В СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ в Иране. Они были сняты на камеру наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, видео публикует базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.