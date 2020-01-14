Авиакатастрофа в Иране: появилось новое видео [ Редактировать ]
В СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ в Иране. Они были сняты на камеру наблюдения.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, видео публикует базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.
ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
по теме
Зірки спорту та шоу-бізнесу долучилися до антиурядових протестів у Ірані
Збиття українського "Боїнга" спонукало іранських знаменитостей відверто заговорити про утиски режиму і думати про еміграцію
Авиакатастрофа в Иране: арестованы причастные к крушению самолета
Во вторник, 14 января, в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
Авиакатастрофа в Иране: Пристайко заявил о дате передачи черных ящиков
В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление
Авиакатастрофа в Иране: спасатели показали видео с места падения
Спасатели отмечают, что обломки очищали от грязи и складывали по рядам
Катастрофа Boeing 737: українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини
Українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини авіакатастрофи боїнга МАУ неподалік Тегерана. Сьогодні група експертів поспілкувалася з очевидцями трагедії