У Чернівцях відгуляли фестиваль Маланки. Участь узяли майже 30 гуртів. Як щедрівок співали та козу водили - бачили наші кореспонденти.

Потрапити сьогодні в Красноїльськ - справа не з легких. При в'їзді в село - пропускні пункти. Заїзд лише за гроші.

"Хлопці лояльні, ми вміємо з ними домовлятися. Якщо гарно колядують - не шкодуємо грошей. Це раз в рік".

Георгій - за прикордонника. Разом із вівчаркою Бертою збирають данину:

"Всіх зупиняємо. Особливо, журналістів - вони дають багато грошей".

Вигуки маланкувальників в Красноїльську чути звідусюди. Ось, юрбою йдуть цигани. На залізних ланцюгах ведуть ведмедів: за прадавньою легендою, місцевий житель упіймав тварину в лісі. І так цим вихвалявся, що водив клишоногого від хати до хати.

Ведмідь зроблений із соломи та сіна. Готують костюм ще з літа - аби він встиг просохнути. Виконувати роль звіра можуть лише неодружені хлопці. Справа ця - не з легких, бо важить вбрання до сімдесяти кілограмів.

Треба ходити одну ніч і один день. Зібралися з друзями, в'язали це сіно. - Важкий костюм? - Трішки є. Треба ходити довго".

За товстим шаром домашньої сажі не впізнати 18-річного Івана. Сьогодні він - "циган". Ведмедя водить ще з ночі.

"Водимо ведмедя і колядуємо. Не так важко. Така традиція", - стверджує Іван Урсакій, учасник фестивалю Маланки.

Маланкувальники прямують від хати до хати: цигани чубляться з ведмедями, а господарі радіють дійству. Бо переконані: такі гості - до добра та багатства.

"Если у тебя ворота закрытые и если нет света, значит их не принимают. Но, насколько мне известно, нет таких людей, чтоб их не принимали. Может и есть, но редко. Очень-очень", - говорить Лариса Істратій, жителька Красноїльська.

В захваті від обряду - і глядачі. Деякі приїхали навіть з інших областей.

"Ми сьогодні на останній маланці. Були вчора на одній, на другій, на третій. Тут сама колоритна, звичайно. Люди якось притримують те, що було набуте предками. Варто подивитися на це все", - зазначила Ольга Сологуб, туристка із Черкас.

Туристи фотографуються із маланкарями. Дехто за це платить гроші. Зрештою, колона маланкувальників рушає до центральної площі. Там гулятимуть до пізньої ночі та обиратимуть найкращу Маланку 2020 року.