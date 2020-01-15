Жодних референдумів про незалежність. Борис Джонсон категорично відмовив урядові Шотландії. Країна мала намір цього року провести опитування, чи хочуть шотландці лишитися в складі Сполученого королівства.

А от у Північній Ірландії стався політичний прорив. Після трирічної перерви там нарешті запрацював і парламент, і уряд. Чому ця новина дуже втішила Лондон та чи вплине це якось на Brexit, - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Цілих три роки парламент Північної Ірландії був зачинений. У регіоні не було ані законодавчої, ані виконавчої влади. Бо ніяк не могли порозумітися дві головні політичні сили. Це партія ДЮП, що підтримує союз із Британією, та "Шинн Фейн", яка прагне виходу із Британії та об'єднання із Ірландією. Політична криза спровокувала кризу соціальну. Адже на найвищому рівні - не було кому ухвалювати рішення.

Нарешті в цих високих кабінетах лунають жарти та сміх. Тут приймають прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон приїхав особисто привітати політичні партії із досягненням компромісу.

"Найкраще в цій ситуації - те, що політики Північної Ірландії відклали на другий план свої розбіжності в поглядах і показали справжнє лідерство. Це дуже правильно. Для нас це можливість наголосити, як охоче ми підтримуємо північно-ірландських лідерів", - заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Місцеві лідери уклали коаліційну угоду. Одним із ключових пунктів став компроміс щодо мовного питання. Зокрема, розширять вживання ірландської мови в публічному просторі. Також угода передбачає й реформу політичну.

"Люди сподіваються, що цей Парламент продуктивно працюватиме для народу. І наша місія - виправдати їхню довіру. Це час примирення та поваги в нашому політичному середовищі. Тож ми маємо виконати свою обіцянку щодо нового підходу до політики в цьому десятилітті", - наголошує Алекс Маскі, новообраний спікер парламенту Північної Ірландії.

Для Лондона вкрай важливо, щоб влада у Північній Ірландії запрацювала на повну потужність. Адже від неї багато в чому залежить успіх "Брекзиту".

Північна Ірландія - єдиний британський регіон, який залишиться під значним впливом Європейського Союзу навіть після виходу Британії. Бо перебуває на одному острові з Ірландією, яка є членом ЄС. І влада регіону має сама вирішувати, коли остаточно розірвати стосунки з Брюсселем.

Це справді прорив у політиці Північної Ірландії. Утім, про світле майбутнє говорити зарано. Адже партії ДЮП та Шинн Фейн мають ще чимало розбіжностей. Зокрема щодо легалізації абортів, укладання одностатевих шлюбів, а також "Брекзиту".