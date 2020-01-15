В среду, 15 января, в Киеве, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Теперь чрезвычайное происшествие случилось в микрорайоне Виноградарь. О происшествии сообщают пользователи паблика "Виноградарь" в Facebook.

Так, ЧП в столице произошло на проспекте Правды, 68Б. Целую улицу затянуло паром.

Люди активно комментируют пост. Отметим, что среди оставленных комментариев пользователи пишут, что на этом месте регулярно происходят аварии еще с 1982 года.

Ранее Podrobnosri.ua сообщали о том, что 13 января улицу возле Ocean Plaza "накрыло" паром, ведь там прорвало теплотрассу. Мы публиковали жуткие фото с места происшествия.

На следующий день после случившегося руководство Ocean Plaza сделали заявление о ЧП. Отметим, что в результате прорыва теплосети пострадали люди. О том, что известно об их состоянии читайте здесь.

14 января в Киеве произошел еще один прорыв труб. Уже на Шулявке.

Спустя некоторое время, уже вечером 14 января в Киеве вновь произошел прорыв теплосети. Чрезвычайный случай произошел на Теремках-2.