Військові Індії врятували леопарда [ Редактировать ]
Індійські військові врятували леопарда. Хижак заплутався у колючому дроті, який огороджував полігон для стрільб.
Травмовану тварину обплутали сіткою і на ношах доправили до ветеринарної клініки. Там її підлікують, а потім - відпустять у дику природу.
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