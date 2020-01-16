"Дикарка": Дорофеева взбудоражила фанатов образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева, которая недавно показала фанатам соблазнительное видео, "взорвала" сеть новым фото. Так, соответствующий снимок с отдыха артистка разместила в своем Instagram.
На селфи Надя позирует без косметики и с небрежной прической. На певице надет леопардовый бюст.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фанатам понравился образ Дорофеевой, они даже назвали его "диким".
"Красивая, не могу", "Дикарка", "Красивущая", "Мы любим Додо", "Красавица", "Вдохновляешь", - написали поклонники в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
по теме
Дорофеева "взорвала" сеть пикантным фото
Так, публикация появилась в Instagram певицы
Настя Каменских озадачила поклонников новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото в соцсети
Ани Лорак вдохновила фанатов новым фото
Известная певица Ани Лорак порадовала сеть новым фото
Вера Брежнева поразила поклонников новым фото
Соответствующий снимок появился в Instagram звезды
Ани Лорак взбудоражила сеть ярким образом
Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram