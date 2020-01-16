Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева, которая недавно показала фанатам соблазнительное видео, "взорвала" сеть новым фото. Так, соответствующий снимок с отдыха артистка разместила в своем Instagram.

На селфи Надя позирует без косметики и с небрежной прической. На певице надет леопардовый бюст.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанатам понравился образ Дорофеевой, они даже назвали его "диким".

"Красивая, не могу", "Дикарка", "Красивущая", "Мы любим Додо", "Красавица", "Вдохновляешь", - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.