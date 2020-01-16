Под Одессой ребенок впал в алкогольную кому [ Редактировать ]
Под Одессой ребенок впал в алкогольную кому после того, как выпил водку. Родители пострадавшей 9-летней девочки обратились в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении Национальной полиции.
К ним домой приехали гости, и они ушли в другое помещение. Девочка была без присмотра и выпила водку. После чего она решила решила пойти спать, но упала с двухъярусной кровати.
Девочка потеряла сознание. Родители нашли дочку на полу комнаты.
Ребенку в районной больнице поставили диагноз - "алкогольная кома".
"После получения необходимой медицинской помощи девочку перевели из реанимационного отделения в детское", - сообщили в главке.
Правоохранители отмечают, что семья характеризуется положительно. Но, ее мать привлекли к административной ответственности.
Ранее сообщалось о том, что в мусорном баке мужчина обнаружил тело младенца. Он перебирал в баке бутылки. Среди мусора он обнаружил пакет, в котором лежало тело ребенка.
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