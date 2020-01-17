В Альпах змагалися у перегонах на собачих упряжках [ Редактировать ]
У французьких Альпах змагання на собачих упряжках. Участь у них беруть півтисячі погоничів з десяти країн. Учасники мають подолати 400-кілометровий маршрут, і лише з 20 привалами.
Переможець здобуде нагороду сто тисяч доларів. Уболівальники можуть спостерігати за своїм фаворитом завдяки GPS-маячкам, якими обладнані сани.
Змагання провадять уже 15 рік поспіль. Триватимуть вони до наступної середи.
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