У французьких Альпах змагання на собачих упряжках. Участь у них беруть півтисячі погоничів з десяти країн. Учасники мають подолати 400-кілометровий маршрут, і лише з 20 привалами.

Переможець здобуде нагороду сто тисяч доларів. Уболівальники можуть спостерігати за своїм фаворитом завдяки GPS-маячкам, якими обладнані сани.

Змагання провадять уже 15 рік поспіль. Триватимуть вони до наступної середи.