Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото в купальнике, взбудоражила фанатов новой публикацией в свой день рождения. Так, фото с отдыха артистка выложила в своем Instagram.

"Ну с новым годом!", - подписала снимок артистка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фанатам понравилось пикантное фото Поляковой. Они буквально "засыпали" Олю комплиментами и теплыми словами, а также принялись поздравлять звезду с ее днем.

"С Днем рождения, красотка", "Ух ты, поздравляю!", "Красавица", "Олечка, ты - супер", "Какая красивая, чистая улыбка", "Здоровья вам и вашим любимым и близким!", "Королева дня и ночи", "Королевского настроения и радостных дней", "Шикарная женщина", "Ой не могу, какая красотка", "Самая лучшая!", - написали поклонники в комментариях.

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