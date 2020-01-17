В пятницу, 17 января, в Австралии второй день подряд идут дожди, которые помогают тушить длительные мощные лесные пожары. Об этом сообщает агенство AFP.

Так, отмечается, сильный дождь наблюдается в восточной Австралии, которая охвачена пожарами.

"Влажная погода на этой неделе дала значительный импульс в борьбе с беспрецедентными вспышками лесных пожаров, вызванными изменением климата и засухой... В некоторых районах, близких к горячим точкам, наблюдались самые сильные ливни за последние десять лет.", - говорится в сообщении.

Однако, в Новом Южном Уэльсе все еще оставалось неуправляемым 30 пожаров, не изменившихся по сравнению с предыдущим днем. Десятки других пожаров также все еще бушуют в южном штате Виктория.

Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.