В четверг, 16 января, на Закарпатье мужчина обнаружил трупы супругов. Так, знакомый семьи позвонил в полицию и сразу же сообщил о жуткой находке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Полицейские обследовали дом и на кухне обнаружили тела 49-летней хозяйки и ее 42-летнего сожителя. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной часто возникали ссоры", - рассказали в полиции.

По одной из версий, происшествие случило из-за того, что поссорившись, мужчина застрелил 49-летнюю женщину из незарегистрированного ружья, после чего, по видимому, застрелился сам.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

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