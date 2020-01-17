Несмотря на турборежим, монобольшинство парламента не принимает необходимые для страны решения. Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента народный депутат Сергей Левочкин, подводя итоги сессии Верховной Рады.

"С одной стороны, мне импонирует, как работает монобольшинство в том смысле, как они признают ошибки. Внесли незрелый законопроект - отозвали, дорабатывают, не стесняются исправлять собственные ошибки. С другой стороны, к сожалению это демонстрирует непрофессионализм, неподготовленность и низкое качество работы. Многие законопроекты необходимо переделывать. Это вызывает печаль, ведь ситуация в государстве ухудшается, поэтому непрофессионализм и постоянные ошибки сильно подрывают веру людей в то, что станет лучше", - заявил политик.

Политик отметил, что за время работы сессии властям не удалось изменить негативные тенденции в экономике и приблизить мир.

"Экономика продолжает стагнировать, гривня укрепляется или, наоборот, ослабляется под влиянием независимых от украинской экономики факторов - вход или выход инвесторов в очень дорогие правительственные ценные бумаги", - сказал Сергей Левочкин. - "Соответственно, ухудшается ситуация и с социальным обеспечением".

"И самое главное в сессионный зал не вносятся законопроекты, которые приближали установление мира в стране", - подытожил народный депутат.