"Государства в смартфоне": названа дата релиза приложения [ Редактировать ]
Уже в четверг, 30 января 2020 года, состоится релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне". Об этом свидетельствуют данные проекта на странице в Instagram.
При помощи этого приложения украинцам будет доступен целый перечень государственных услуг в режиме онлайн.
В частности, на странице проекта "Дія" опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о запуске цифровых ID-карт гражданина. А глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о том, что в Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.
Раньше сообщалось о том, что в рамках "государства в смартфоне" мобильная связь в селах будет улучшена. А также, какой должна быть Антикоррупционная стратегия. Смотрите также, кто стал лицом "государства в смартфоне".
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