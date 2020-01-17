Уже в четверг, 30 января 2020 года, состоится релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне". Об этом свидетельствуют данные проекта на странице в Instagram.

При помощи этого приложения украинцам будет доступен целый перечень государственных услуг в режиме онлайн.

В частности, на странице проекта "Дія" опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о запуске цифровых ID-карт гражданина. А глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о том, что в Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.

Раньше сообщалось о том, что в рамках "государства в смартфоне" мобильная связь в селах будет улучшена. А также, какой должна быть Антикоррупционная стратегия. Смотрите также, кто стал лицом "государства в смартфоне".