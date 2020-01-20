Компания Mitsubishi подверглась хакерской атаке [ Редактировать ]
Японский производитель электрического и электротехнического оборудования компания Mitsubishi Electric подверглась мощной хакерской атаке. Об этом сообщает Asahi Shimbun.
По предварительным данным, злоумышленниками могли быть похищены закрытые сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли.
Хакеры также могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании.
В настоящее время проводится внутреннее расследование. Отмечается, что к атаке на Mitsubishi Electric могут быть причастные китайские хакерские группировки.
Mitsubishi Electric Corporation:
Японская компания по производству и продаже широкого спектра электрического и электротехнического оборудования. Головной офис расположен в Токио, Япония.
Компания была основана 15 января 1921 году в результате отделения от Mitsubishi Shipbuilding Co- фабрики по производству электромоторов.
Основатель Mitsubishi Shipbuilding Co. - Ятаро Ивасаки, который также считается основателем других компаний, имеющий слово Mitsubishi в своем названии и когда отделившихся от холдинга.
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