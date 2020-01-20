Труп на заднем сидении: полицейский шокирован жуткой находкой [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, под Киевом полицейский остановил автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. В автомобиле оказался труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Полицейский под Киевом остановил автомобиль, в котором оказался труп мужчины. Водитель рассказал, что это его знакомый, которого они застрелили с другом. Он ехал в полицию сдаваться.
Оба преступника оказались участниками боевых действий на Востоке Украины. Компания мужчина выпивала, но они поссорились и 49-летний водитель "УАЗа" застрелил мужчину из охотничьего ружья. Водителя задержали по подозрению в убийстве.
Тело погибшего 47-летнего участника АТО направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.
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