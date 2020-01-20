Стало известно, что с 1 апреля правительство планирует запретить въезд на территорию страны автомобилей с приднестровскими номерами. Об этом сообщает NewsMaker.

По словам премьер-министра Молдовы Иона Кику, молдавские пограничники ввели временные ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который планирует ввести Украина.

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"Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать", - заявил Кику.

При этом в посольстве Украины в Молдове заявили, что на данный момент нет официального решения по данному вопросу.

"Этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины. Официального уведомления мы пока не получали", - отметили в посольстве.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин усиливает безопасность пассажирских перевозок.