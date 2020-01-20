У Китаї зафіксували вже третю смерть від невідомої форми пневмонії. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей, двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня в місті Ухань, у східній частині країни.

Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції коронавірус, який вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як передається хвороба. Не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. Тепер лікарі намагаються не допустити поширення вірусу всією країною.

У деяких містах на вокзалах і автостанціях встановили автоматичні термометри, аби вчасно виявляти людей з підвищеною температурою.

"Наразі симптоми в більшості пацієнтів не викликають особливого занепокоєння. Серед людей, які з ними контактували, випадків зараження не виявлено. На нашу думку, у разі застосування належних заходів ми можемо запобігти епідемії та контролювати поширення вірусу", - говорить Лі Ган, директор Центру контролю й запобігання пандеміям.